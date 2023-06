Come negli scorsi giorni, è continuato oggil programma delle gare delle nazionali per leche si terrà in Germania.Hanno apertotre partite, di cui una riguarda da vicino l'di Roberto: nelquello degli Azzurri, l'sconfigge 1-0 alla City Arena Trnava, in Slovacchia, la nazionale di, allenata dall'italiano Michele Marcolinidopo l'impresa inche ha portato gli uomini di Sergey Rebrov al secondo posto, a quota 6, dietro all'e a +3 sulla nostra nazionale. In seratagli uomini di Southgate vogliono portarsi a quota 12, nell'impegno di Old Trafford contro Elmas e compagni.In campo anche ill'continua a competere per il secondo posto, battendo 2-1 fanalino di codagrazie a Tiknizyan e al rigore di Barseghyan. Riposa la, impegnata in Nations League e a quota 4, mentre alle 20.45 la capolistadi Hakan Calhanoglu, a quota 6, riceve il, a 4 dopo la sconfitta in casa contro gli armeni.Nelha apertola, che asfalta 6-0con la tripletta del 2000 Hakans e i gol di Kamara, Kallman e Pukki, e sale in testa, a quota 9, in attesa delle sfide: ladi Simon Kjaer e Rasmus Hojlund va in, nel match tra le due squadre a quota 6, così come il, che vola in Iferma a 3.Tutto in campoil. Sfida al vertice tra, rispettivamente a quota 9 e 7, conche insegue nell'impegno casalingo contro, mentre il, a quota 3, va sul campo della, ferma a 0.Anche ilscende in campoAnche qui sfida in testa: laprima a 9 riceve la, rinata e a quota 6, mentre, con l'impegnata in Nations League che riposa, è sfida tra due squadre a quota 0,