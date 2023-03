La sconfitta all'esordio casalingo contro l'Inghilterra non è stato di certo l'inizio che Roberto Mancini si augurava da campione d'Europa in carica. Ora gli azzurri, per non perdere troppo strada nel Gruppo C, devono assolutamente sconfiggere in trasferta Malta, avversario sempre battuto finora in otto precedenti. Per i quotisti sarà riscatto azzurro, offerto a 1,11 contro il 29 della prima volta dei padroni di casa. Nel mezzo il segno «X» fissato a 8. Da quattro scontri diretti consecutivi tra le due nazionali l'Italia non subisce reti: un altro No Goal è in vantaggio a 1,44 sul Goal visto a 2,62. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c'è lo 0-2 - esito finale più frequente nella storia tra Malta e Italia - a 5,50 volte la posta. Una delle poche note liete della serata di Napoli è stato il debutto con gol di Mateo Retegui, offerto come marcatore del match di domenica a quota 1,95 mentre sale a 2,70 la rete di Wilfried Gnonto. a sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra complica i piani di Mancini per il primo posto finale del girone, proposto a 4 su William Hill, contro l'1,33 della nazionale dei Tre Leoni.