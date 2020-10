Serata di Nations League in Europa, con otto sfide sfide per gli spareggi che garantiscono l'accesso a Euro2020. Sorride la Georgia, che batte 1-0 la Bielorussia con la rete di Okriashvili e sfida ora la Macedonia del Nord, che ha battuto 2-1 il Kosovo grazie all'autogol di Kololli e il gol di Velkovski, oltre alla rete di Hadergjonaj. La Bulgaria cade 3-1 sotto i colpi dell'Ungheria: decidono Orban, Kalmar e Nikolics, oltre a Yomov. Ora la sfida con l'Islanda, che ha battuto 2-1 la Romania grazie alla doppietta di Sigurdsson, a nulla vale il gol di Maxim. Cade la Norvegia, sconfitta 2-1 dalla Serbia: decide la doppietta di Milinkovic-Savic. Al prossimo turno la Scozia, che ha battuto 1-0 Israele. Sorride anche la Slovacchia, che sconfigge 1-0 l'Irlanda dopo i supplementari: ora l'Irlanda del Nord. Sorride anche la Slovacchia, che batte 1-0 l'Irlanda dopo i supplemeentare: ora l'Irlanda del Nord, che ha sconfitto 2-1 l'Irlanda del Nord. A nulla vale il gol di Krunic, in campo anche Dzeko.