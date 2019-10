Dopo il successo di ieri dell'Italia sulla Grecia, che ha permesso agli Azzurri di qualificarsi agli Europei 2020 in anticipo, riprendono oggi le qualificazioni alla rassegna continentale. Quattro i gironi impegnati nel pomeriggio e in serata.



Si parte alle ore 15 con il Gruppo I con la sfida tra Kazakistan e Belgio: la selezione di Roberto Martinez, dopo il successo contro San Marino di giovedì, è già aritmeticamente qualificata. Anche per questo rinuncia a Lukaku, ma deve vincere per tenere dietro la Russia, che alle ore 18 sfida Cipro: con una vittoria arriverebbe anche per loro la qualificazione certa. Stesso orario per la partita tra Scozia e San Marino.



Nel gruppo C è ancora tutto in discussione: ci sono infatti appaiate al primo posto Olanda, Germania e Irlanda del Nord. Oggi aprono gli Oranje alle 18 contro la Bielorussia, alle 20.45 i teutonici contro l'Estonia.



Nel Gruppo E si parte alle 18 con Ungheria-Azerbaigian, alle 20.45 la Croazia, priva di Brozovic squalificato, sfida a domicilio il Galles.



In serata, alle 20.45, si chiude con il Gruppo G, che pure vede ancora tante squadre in gioco. La Polonia cerca la qualificazione aritmetica contro la Macedonia del Nord, che ha vinto l'ultima 2-1 con la Slovenia grazie a un super Elmas. Infine proprio la Slovenia ospita l'Austria.