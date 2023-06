Proseguono le qualificazioni per Euro2024. Nel pomeriggio, alle 15, si sono date battaglia Lussemburgo e Liechtenstein, e Lituania-Bulgaria.



LUSSEMBURGO-LIECHTENSTEIN- Allo Stade de Luxembourg va in scena Lussemburgo-Liechtenstein, il derby dei piccoli stati del nord Europa. A vincere sono i padroni di casa, che nella ripresa segnano i due gol decisivi. Il primo è di Danel Sinani al 59', il secondo e definitivo lo sigla Gerson Fernandes, autore anche dell'assist sull'azione dell'1-0. Lussemburgo al terzo posto a quota 3 punti (pari merito con la Slovacchia). Terza sconfitta consecutiva per il Liechtenstein, fanalino di coda del gruppo J.



LITUANIA- BULGARIA - Nel gruppo G, Lituania e Bulgaria pareggiano 1-1 con i rispettivi gol di Girdvainis e Petkov. Partita faticosa per i lituani, in dieci dal 17' per l'espulsione di Lasickas. Al momento la Lituania è quarta, mentre i bulgari sono ultimi del girone, ma entrambe le compagini sono a pari merito a un punto.