Vincere segnando più gol possibili per spegnere sul nascere le speranze della Svizzera: è questo l’obiettivo dell’Italia che, lunedì sera, affronta l’Irlanda del Nord in quella che è diventata, dopo il pareggio con gli elvetici, la partita decisiva per la qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. E i betting analyst danno fiducia alla banda di Mancini tanto che il successo vale 1,25 volte la posta contro l’11 riservato alla vittoria dei padroni di casa con il pareggio in quoa 5,25. Potrebbe però non bastare il successo agli azzurri, che in caso di vittoria della Svizzera contro la Bulgaria, dovrebbero terminare con una differenza reti maggiore rispetto agli elvetici. Gli azzurri sono avanti di 2 rispetto alla formazione rivale, ma sarà importante anche andare in gol il più possibile. L’Over è però tutt’altro che scontato nel match di lunedì, in quota a 1,73, mentre un match con meno di tre reti è visto a 1,94. Sarà però difficile vedere in gol anche l’Irlanda del Nord, tanto che il Goal si gioca a 2,33, mentre il No goal prevale a 1,51. Tra i risultati esatti, in pole lo 0-2, stesso risultato ottenuto dagli azzurri all’andata, che stanleybet paga 5 volte la posta, mentre lo 0-1 è offerto a 5,80. Segue il successo azzurro per 0-3, in quota a 6,60. Per il minuto del primo goal, invece, prevale l’opzione di una rete nei primi 15 minuti, quotato a 2,75.