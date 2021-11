Ultimo appuntamento, vietato sbagliare. L'si gioca la qualificazione diretta aia Belfast affronta l', con un occhio a Lucerna dove la Svizzera, a 15 punti come gli Azzurri, si scontra con la Bulgaria, che di punti ne ha 8 come gli avversari odierni della squadra di Mancini.con due gare secche da vincere entrambe.In caso di arrivo a pari punti contano nell'ordine: differenza reti generale, numero di reti segnate, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, numero di gol segnati negli scontri diretti, gol segnati in trasferta negli scontri diretti, classifica fair-play e sorteggio. Al momento Italia e Svizzera hanno entrambe 15 punti, gli Azzurri sono davanti per differenza reti (+11 con 13 gol fatti e 2 subiti rispetto al +9 degli elvetici, con 9 gol fatti e 2 subiti).- E' l'11esimo confronto tra Irlanda del Nord e Italia e il bilancio è in favore degli Azzurri con 7 vittorie e 2 pareggi:. L'Italia non subisce gol dall'Irlanda del Nord da 50 anni, l'ultimo quello di Mc Adams nell'amichevole vinta 3-2 dagli Azzurri a Bologna il 25 aprile 1961.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Peacock-Farell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa.​