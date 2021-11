All'ultima gara di un girone di qualificazione per un, per di più decisiva come la nostra, credo che non fosse mai accaduta una cosa cosi' strana. E cioè: l'Italia, che è in testa, non ha subito un gol in trasferta, l'non ha subito un gol in casa. Particolare non da poco, al novantanove per cento lo 0-0 non ci servirebbe per andare a Qatar2022; in quel caso soltanto lo 0-0, l'1-1 o la sconfitta degli svizzeri ci terrebbero in vita.Niente scherzi però: se pensiamo di fare 0-0 avuol dire che abbiamo la pancia piena del titolo europeo e che innon ci vogliamo andare. Bisogna vincere a costo di correre prima a raccattare il pallone volato via sul rigore di Jorginho. E comunque dobbiamo spuntarla in modo che la più che probabile vittoria della Svizzera sulla Bulgaria non le serva per superarci. Come differenza-reti siamo ancora a +2. Però questo dice poco. O almeno non dice tutto.Tra noi e lac'è un numero imprecisato di assenti, loro potrebbero arrivare addirittura a dieci. Che sembra un numero romano da quanto è alto. Noi giocheremo palla a terra e questo è un dogma. Conpotete metterci la mano sul fuoco che palloni alzati non se ne vedranno. In realtà c'è da buttarla dentro in qualsiasi maniera. Senza risentire del fatto che quel rigore dici avrebbe già obliterato il ticket. Nel 1958 perdemmo l'accesso al Mondiale proprio a Belfast. Non è un buon motivo per ripetersi.Oggi la giocata è un "di più", c'entra pochissimo con la straordinaria importanza della serata. Proprio per questo voglio spendere un cippettino su due risultati esatti, tanto la partita ce la vedremmo lo stesso con diecimila occhi anche senza avere nulla in tasca per partecipare. La vittoria azzurra alper 2-0, la vittoria della Svizzera per 3-0. Se si verificassero saremmo in porto, con un gol solo di vantaggio ma saremmo in porto. Lasceremmo il micidiale playoff per il Qatar (con CR7 e Ibra nell'urna!) ai vicini di casa. E quella sarebbe l'unica cosa importante.Irlanda del Nord-Italia 0-2 (quota 5,00)Svizzera-Bulgaria 3-0 (6,50)