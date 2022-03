Da ora in poi non si può più sbagliare. L’Italia deve vincere le prossime due partite per staccare il biglietto verso il Qatar e il calendario dei campioni d’Europa ai Playoff Mondiali 2022 prevede prima la semifinale in casa contro la Macedonia del Nord. Giovedì 24 Marzo 2022 alle 20:45, con partita secca, c’è il primo step che è senza dubbio alla portata degli Azzurri, avanti a quota 1,17 sulla lavagna scommesse. Il pareggio e i successivi tempi supplementari si giocano a quota 7,25. Il segno «2» rappresenterebbe un “lutto nazionale” a 18,00 volta la posta. Situazione simile in Portogallo-Turchia, con Cristiano Ronaldo e compagni a quota 1,37, il pareggio a 4,85 e il segno «2» – che ci permetterebbe di vedercela in finale contro un avversario sulla carta più debole – a 8,00. Sono solo 2 i precedenti con la Macedonia del Nord, con l’Italia che ha vinto 2-3 il primo match disputato nell’ottobre 2016 a Skopje e pareggiando 1-1 il secondo incontro giocato nell’ottobre 2017 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il doppio confronto si tenne in occasione della qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, quando alla guida degli Azzurri c’era Giampiero Ventura. Per quanto riguarda la vittoria del Gruppo 3 il Portogallo è invece favorito a quota 1,90, mentre l'Italia è vicina a 2,15. La Turchia a 12,00 e la Macedonia del Nord a 25,00 rappresentano le due vere sorprese su Betaland.