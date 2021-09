Il pari arrivato contro la Bulgaria ha sorpreso tutti, ma l'Italia rimane la prima forza del suo girone di qualificazione ai Mondiali 2022, e nella gara di domenica in casa della Svizzera, l'avversario più insidioso per i campioni d'Europa, parte comunque favorita. Gli analisti danno il «2» azzurro a 1,91, mentre il successo dei padroni di casa si gioca a 3,90 e il pari vale 3,50. Dopo il risultato nell'ultimo incontro, c'è meno fiducia sull'attacco di Mancini: l'Under prevale a 1,66, con l'Over 2,08 in un match in cui potrebbero essere le difese le assolute protagoniste. Il No Goal, a 1,80, è infatti leggermente in vantaggio sul Goal a 1,91. Per quanto riguarda il risultato esatto, una vittoria di misura dell'Italia per 0-1 è l'esito più probabile, in quota a 6,00. Possibile anche il pareggio per 1-1, offerto a 6,20. Più difficile, ma sempre tra i risultati plausibili, lo 0-2 azzurro a 7,80, mentre l'1-2 è proposto a 8,20. In caso di vittoria dei padroni di casa il risultato più probabile è l'1-0 a 9,60, mentre il pareggio a reti bianche paga 9 volte la posta.