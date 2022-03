, gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel quale l’Albiceleste ha già ottenuto il pass, e per l’occasioneNella lista ci sono Dybala, gli udinesi Pereyra, Molina e Perez, l’atalantino Musso, i fiorentini Martinez Quarta e Nico Gonzalez e il veronese Simeone. Ma non solo.. Si tratta deiclasse 2003 e 2005, figli dell’ex centrocampista del Catania Ezequiel Carboni,Una manovra per ingolosire questi giovani talenti che, ovviamente, sono già entrati nel vortice delle convocazioni della nazionali giovanili e che presto dovranno prendere una decisione sul proprio futuro in merito a quale nazionale rappresentare. Fino a 21 anni, infatti, avranno il diritto di scegliere di cambiare casacca. In questo lasso temporale dovranno aver giocato un massimo di tre partite internazionali con la precedente Nazionale e dovranno essere passati almeno tre anni da quando il calciatore in questione ha giocato l’ultima gara internazionale sia in competizioni ufficiali che non., quella della federazione argentina,Un’esperienza unica con giocatori del calibro di Messi, Dybala e Lautaro tra i tanti per cercare di ‘ingolosirli’ a difendere i colori dell’Argentina in futuro. Se per lo juventino Soulé si tratta della seconda convocazione, per i fratelli dell’Inter Carboni ed il 17enne Luka Romero è la prima chiamata assoluta con l’Albiceleste. Il talento della Lazio ha esordito con le nazionali giovanili dell’Argentina, ma potrebbe essere convocato anche dal Messico e dalla Spagna.