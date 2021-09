L’irriconoscibile Francia vista nelle ultime due partite di qualificazioni al mondiale di Qatar 2022 vuole tornare a vincere nel delicato match interno contro la Finlandia, seconda forza del girone D a pari merito con l’Ucraina.

Per i betting analyst il successo transalpino si gioca a 1,17 mentre sale a 6,77 il segno «X» con un colpaccio scandinavo che vale 15,15 volte la posta.

Una chiave per tornare a vincere sarà prestare maggior attenzione alla fase difensiva. Negli ultimi cinque match, tutti pareggiati, Lloris e compagni hanno subito ben otto reti, ma nonostante questi dati per i bookie il No Goal si trova in quota a 1,39 contro il 2,83 del Goal. I finnici, reduci da un buon Euro 2020, hanno una tradizione negativa contro la Francia, ma nell’ultimo precedente, seppur in amichevole nel 2020 a Saint Denis, si sono imposti per 0-2. Lo stesso risultato ripetuto domani vale 90 volte la posta, mentre il 2-0 a favore dei padroni di casa si trova in quota a 5,05.