con le ultime sette gare in programma alle ore 20.45.Nel gruppo D la Francia già qualificata fa visita alla Finlandia, che deve difendere il secondo posto dall'Ucraina, impegnata in Bosnia.Nel gruppo E il Belgio già qualificato gioca in Galles, secondo con tre punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca, che riceve l'Estonia.Nel gruppo G l'Olanda prima in classifica gioca in casa a porte chiuse contro la Norvegia, seconda a -2 insieme alla Turchia, in campo in Montenegro. Completa il quadro della serata la sfida tra Gibilterra e Lettonia.