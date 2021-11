Si riparte dalleconLetornano protagoniste stasera, con- Ildi Cristiano Ronaldo prova il sorpasso in chiave Mondiale, prima dell'ultima decisiva sfida di Lisbona contro laprima in classifica per ora con un punto e una gara in più: i lusitani devono vincere sul sempre difficile campo di un'mai doma, in serie positiva da tre gare ma già eliminata. Riposano i serbi, ilva sul campo del fanalino di codaper conservare il terzo posto.- Battaglia a distanza traprima del decisivo scontro diretto di Siviglia tra le due: gli scandinavi vanno sul campo dellaultima per mantenere il primo posto e i due punti di vantaggio, con il milanista Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe partire dalla panchina. Gli iberici invece sono attesi dalla difficile sfida con laper restare a distanza colmabile: ad Atene gli ellenici hanno l'ultima possibilità di qualificazione tramite i playoff, ma devono ottenere i tre punti. Riposa ilsi giocano il primo posto: i primi vogliono mantenere i due punti di vantaggio, nella sfida casalinga contro, ultima della classifica. sui secondi, che invece vanno sul campo di, prima della decisiva sfida di Zagabria. Eliminate, rivali a Bratislava per giocarsi la terza piazza.- Laè già in Qatar, a prescindere dal risultato contro ilultimo. Il secondo posto se lo giocano: i primi, a quota 13, ricevono lpraticamente eliminata, i secondi affrontano i terzi in trasferta, appaiati a quota 12.