Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, oggi è stati ospite di Novantesimo Minuto, su Rai 2. Sull'imminente partenza delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, con i match con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, Mancini dice: "Sarà importante iniziare bene, le partite andranno giocate al massimo. Sarà difficile perché abbiamo due trasferte. Quali sono le condizioni dei nazionali? Il momento dei ragazzi è abbastanza buono, il fatto è che giocano tantissimo. Ora non si può sbagliare". Mancini ha anche fatto i complimenti a Valentina Vezzali, jesina come lui, nominata sottosegretario allo sport: "Faccio i complimenti a Valentina Vezzali. Ha il carattere gusto. Ha dato tanto a Jesi e all'Italia, sono molto contento per lei".