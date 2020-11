In campo questa sera anche le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 per quanto riguarda il Sudamerica: in scena due partite alle 22, Venezuela-Cile ed Ecuador-Colombia, con tanti italiani protagonisti. Segna Vidal, Sanchez, Zapata e Cuadrado giocano tutta la partita. Ecco i risultati, clamorosi, con l'Ecuador che sale a 9, Cile e Colombia fermi a 4, Venezuela a 3:



h 22, Venezuela-Cile 2-1 - 9' Mago (V), 15' Vidal (C), 81' Rondon (V)



h 22, Ecuador-Colombia 6-1 - 7' e 91' Arboleda (E), 9' Mena Delgado (E), 32' Estrada Martinez (E), 39' Arreaga (E), 45' rig. James Rodriguez (C), 78' Plata (E)