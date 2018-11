Giorgio Chiellini con la maglia del Milan. Non è un'utopia, ma solamente un vecchio ricordo. Nel marzo 2000, il difensore toscano della Juventus ha infatti partecipato al Torneo di Arco, il più importante per la categoria Allievi. In panchina c'era Ballardini, mentre facevano parte di quel gruppo anche Donadel e Foggia (entrambi out per la convocazione delle nazionali Under).



RUOLO INEDITO - "Ricordo Giorgio, arrivò in punta di piedi, quasi timido, educato com’è ora. Era grande e grosso, aveva una forza sovraumana e noi eravamo convinti che il Milan lo avrebbe acquistato" ha raccontato Paolo Sammarco, centrocampista del Frosinone, a La Gazzetta dello Sport. Chiellini non giocava nel ruolo di difensore, bensì come esterno sinistro nel 3-5-2; tanta panchina in quel torneo, ma una maglia da titolare nella finale vinta contro l'Inter. Il compagno di camera era anche Alessandro Biondelli, che ricorda: "Giorgio ha fatto la differenza con la tenacia in quel torneo. Io ero bravo ma ho avuto tutto insieme: un milione e 800mila lire di stipendio, la Lotto come sponsor, un grande procuratore. Ho pensato di essere arrivato, invece era solo l’inizio".