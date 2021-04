. L'annuncio dei 12 club fondatori, tra cui, si è abbattuto come un meteorite sul mondo del pallone e si propone di cambiarlo radicalmente, ma non è un pensiero nuovo. E non solo perché si tratta della conclusione di un percorso di oltre cinque anni portato avanti dal numero uno bianconeroe gli altri presidenti, ma perché l'idea in sé di un campionato d'élite tra le migliori squadre continentali parte da lontano. E' uno dei principi base con cui, nel secondo dopoguerra,propose la, torneo dedicato ai campioni die volto ad abbattere i confini geografici tramite il pallone:che nacque ufficialmente alla metà degli anni Cinquanta.- "Se fu il primo a parlare della Superlega? Sì. Berlusconi, nel 1988, che era in grandissimi rapporti con Mendoza, allora presidente del Real, aveva parlato di una maxi competizione... La Champions League nel 1993 è stata una conseguenza", ha confermatonel corso del lungo intervento in diretta sul nostro canale Twitch . Già, perché proprio l'ex presidente del Milan per primo provò a sviluppare un torneo di questo genere., i rossoneri avevano appena vinto lo scudetto cone si preparavano a una Coppa dei Campioni che poi avrebbero vinto in finale contro la, e dai loro discorsi emerse una convinzione:, così come l'eliminazione diretta fin dal primo turno che metteva a rischio la stagione europea già a settembre. Da lì l'idea di sviluppare un torneo che permettesse la disputa di questi big match annualmente, ma il progetto non prese mai una forma concreta.- Non fu l'unico tentativo di Berlusconi però,. Il numero uno rossonero aderì con molti altri grandi club, evidenzia il Guerin Sportivo, a un progetto portato avanti da: la, 32 partecipanti di cui 16 di diritto e tutti vincitori delle passate edizioni della Coppa dei Campioni, tra questi anche Inter, Juve e Milan. Il progetto non si concretizzò, ma mise sufficiente pressione alla UEFA per introdurre altre modifiche alla Champions:, che al primo anno mandò Milan, Lazio, Fiorentina e Parma. Trentatré anni dopo, Florentino Perez e Agnelli hanno dato forma concreta all'idea di Berlusconi e Mendoza: la Superlega è nata.