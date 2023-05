Il Chelsea è pronto a fare carte false per portare Victor Osimhen a Stamford Bridge. Il prezzo fissato dal Napoli neo campione d'Italia - afferma il Corriere dello Sport - si aggira intorno ai 160 milioni di euro e i blues sarebbero disposti a offrirne circa 113, se si considera il valore di mercato delle due contropartite tecniche: Pulisic vale 32 milioni e Kepa 15 (fonte transfermarkt).



FATTORE CHAMPIONS - La coppa con le orecchie attirerebbe chiunque, Osimhen in primis. In questo momento andare al Chelsea equivale a non viaggiare sui campi più prestigiosi d'Europa nel corso della prossima stagione. Scenario che il nigeriano non sarebbe così felice di vivere. Per questo motivo, il Napoli farà di tutto pur di prolungargli il contratto - al momento in scadenza nel 2025 - e tenterà di allontanare gli altri club europei che davvero potrebbero indurre in tentazione il giocatore, ossia Manchester United, Real Madrid, Liverpool e Psg.