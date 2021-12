(Alessandro Bassi è anche su

Come più volte raccontato,. Il riferimento è al primissimo periodo pionieristico, quello iniziato a fine '800 per intenderci.– dal 1898 al 1904 –, partecipando a tutte le finali.tra la fine del '800 e l'inizio del '900, la squadra da battere, la squadra che domina il calcio italiano. L'unico campionato che il Genoa non riesce a vincere è quello disputato nel 1901. Come abbiamo già avuto modo di raccontare , nel 1901 il Milan riesce a vincere in finale contro il Genoa e diventa così campione d'Italia: la finale del 1901 da un lato segna la prima sconfitta per il Genoa della sua storia, dall'altro consegna il primo titolo di campione d'Italia al Milan. Insomma se il Genoa è la squadra dominatrice,anglo-liguri., mai così tante da quando la Federazione lo ha indetto nel 1898. Oltre al Milan, che come campione in carica è ammesso direttamente alla finalissima, si iscrivono le due genovesi Genoa e Andrea Doria, la milanese Mediolanum e ben quattro torinesi: Juventus, Football Club Torinese, Audace e Società Ginnastica. Alla guida della Federazione proprio agli inizi del 1902 al marchese Ferrero da Ventimiglia è succeduto l'ingegner Vicari che da subito ha dovuto decidere sul “format” da dare al campionato. Viene deciso di suddividere le partecipanti in gironi regionali, uno ligure e uno piemontese, la vincente del ligure avrebbe spareggiato con la squadra milanese iscritta e la vincente in semifinale secca avrebbe giocato contro la vincente piemontese per l'accesso alla finalissima.che termina 1 a 1 e con la netta vittoria dell'Audace sulla Società Ginnastica per 5 a 2. La domenica successiva a Torino è in programma la seconda giornata, ma la Società Ginnastica si ritira dal torneo e dunque l'unica gara che viene giocata è quella tra Juventus e Audace, gara che vede la netta vittoria degli juventini per 6 a 0.. Molto interessante è riportare come“Domenica scorsa a Genova si è dibattuta la Gara di eliminazione fra a S.C.A.D.G. e il G.F.B.C.C. Vinse il secondo con 3 porte contro due fatte dalla Doria. Il giorno 19 la Mediolanum si recherà Genova per battersi col G.F.B.C.C.Domenica 9 corrente ebbe pure luogo a Torino una gara di eliminazione fra il F.B.C.J.T. e lo S.C.A.T. Vinse la Juventus con 6 porte contro zero. La cronaca però dice che il giuoco fu fiacco e alquanto disordinato pur segnalando come si è detto un grande vantaggio per il F.B.C.J.T.La partita fra la S.G.T. ed IL F.B.C.T. non ebbe luogo essendosi ritirata la Società Ginnastica Torinese”.Leggere oggi questi articoli scritti oltre un secolo fa di un calcio così lontano può far sorridere, eppure è proprio grazie a quei giocatori, dirigenti e giornalisti se ancor oggi ci appassioniamo a questo gioco.dopo i tempi supplementari per 3 a 4, incontro diretto dal milanista Kilpin in qualità di arbitro.e per la quinta volta in cinque edizioni può giocarsi il titolo di campione d'Italia.. La società rossonera aveva infatti già il 6 chiesto di giocare la finalissima due settimane dopo in quanto il 13 aprile il suo campo era indisponibile. La Federazione nega il posticipo e il Genoa a quel punto propone di giocare a Genova la gara. Come ricostruito da Fondazione Genoa,e così domenica 13 aprile la finale tra Genoa e Milan viene disputata sul campo del Genoa anziché su quello dei campioni in carica del Milan.Genoa: Spensley; Rossi I, Ghigliotti; Pasteur I, Senft, Passadoro; Agar, Salvadé, Dapples, Cartier, Pasteur II.Milan: Ermolli; Suter, Wagner; Ferraresi, Davies, Angeloni; Dubini, Wade, Kilpin, Negretti, Mädler.prima e riportandosi a casa il titolo di campione d'Italia, titolo che conquisterà anche nei due anni successivi. E la gita notturna in barca? Come ricordano Aldo Merlo e Renato Tosatti nel loro volume Questa è la storia del Genoa dopo la partita “un banchetto in onore dei milanesi splendidamente servito al ristorante Cambio adunava le squadre dei footballers. (…) La giornata si chiuse con una riuscitissima gita notturna sul mare”.Decisamente l'aspetto più bello del football dei pionieri!