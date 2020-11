Erling Haaland è stato davvero vicino ad approdare alla Juventus. Era in pugno, due anni fa più che nello scorso mercato invernale quando il Manchester United lo ha trattato fino in fondo prima che il norvegese scegliesse il Borussia Dortmund. Era l'estate del 2018, quando la dirigenza bianconera aveva praticamente bloccato il gioiello classe 2000 per poi liberarlo a fronte di un percorso diverso scelto dal giocatore. Meglio Salisburgo subito, piuttosto che il passaggio alla Juve per poi partire in prestito.