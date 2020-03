Dal giorno in cui, come Greta Garbo, decise di scomparire come entità fisica per rifugiarsi nel suo posto della fragole a Lugano. Ma, a differenza della diva svedese, continuò a regalare la sua arte di cantante assolutamente unica e inimitabile alla gente che l’aveva tanto amata dal vivo attraverso la voce che arrivava dal grammofono dove girava un disco in vinile. Una presenza potente, quasi esoterica, perché arrivava dal cielo insieme con le nuvole. E proprio in questa figura assente ma sempre ben attuale e viva si trova la chiave per interpretare uno tra i fenomeni più curiosi e inossidabili della musica internazionale.In questi giorni, cascate e fiumi di parole tracimeranno in ogni angolo dell’Italia e anche del mondo offrendo, nel suo nome, biografie, testimonianze, aneddoti insieme con i tradizionali auguri.. Non lo rammento per boria, ma soltanto perché fu proprio da quel punto che venne scritto il primo capitolo di un romanzo destinato a diventare best seller senza età.Erano in quattro. Regina, la mamma. Giacomo, il padre. Alfredo, il figlio maschio. Anna Maria, la femmina di casa. La famiglia Mazzini, cremonesi benestanti che in estate villeggiavano in Versilia. La fine degli Anni Cinquanta era una finestra spalancata su quello che di lì a poco sarebbe stato il boom economico e anche culturale di un Paese i cui abitanti, ancora segnati dai dolori della guerra, avevano una voglia matta di tornare a vivere a tutto tondo. Feste, musica e ballo facevano da colonna sonora innaffiata da Negroni e Gin Fizz.. E poi tutti al Forte a far colazione con le focaccine appena sfornate.Anna Maria e Alfredo erano pazzi di musica. Lui suonava la batteria e si faceva chiamare Geronimo. Lei cantava, ma fuori controllo per la moda di allora. Faceva rock, quindi urlava. Prima che la Bussola chiudesse, la ragazza chiedeva a mio zio Sergio, il patron e inventore del locale, il permesso di esibirsi per i quattro gatti che erano rimasti.. Fu l’unica cantonata professionale dell’uomo che sarebbe diventato l’imprenditore numero uno dello spettacolo internazionale. I tempi non erano ancora maturi.Un anno dopo a Roma Sergio girava per locali in cerca di nuovi talenti. Capitò in un Club di un sottoscala da dove arrivava la voce di una cantante che ipnotizzava il pubblico.. Promessa mantenuta. Oggi, in Versilia, di tanto in tanto c’è chi giura di aver visto Mina in compagnia di suo figlio Massimiliano. Forse fa parte della Leggenda. Ma anche no.