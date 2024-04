Quando si gioca Inter-Torino? Il match può slittare a domenica sera, tutte le opzioni

Prima il recupero di Udinese-Roma, poi la festa scudetto dell'Inter.e, a neanche 7 giorni dall'inizio della giornata non c'è ancora una data definitiva per i 10 incontri in programma.gara che, se i nerazzurri non dovessero vincere lo scudetto nel derby contro il Milan in programma lunedì sera, diventerà il nuovo match point scudetto con relativa organizzazione dell'eventuale festa che non coinvolge solo la Lega Serie A, ma anche le forze dell'ordine, Prefettura e Questura milanese.

nella serata di lunedì 22 aprile allora la data più probabile per Inter-Torino sarà quella diin posticipo serale. Il club nerazzurro festeggerà eventualmente sia nella notte fra lunedì e martedì, sia nel pomeriggio di martedì con il viaggio da San Siro al Duomo del pullman scoperto e poi completerà la festa in una normale partita a San Siro contro i granata., in pieno pomeriggio e con i nerazzurri in casa. In questo modo, anche in caso di scudetto ancora in discussione (e quindi di un'Inter non vincente contro il Milan), non ci sarà la necessità di una festa doppia, prima dal divano in caso di risultati favorevoli sulle altre squadre, e poi in campo con l'Inter vincente. Il club nerazzurro di fatto avrà la possibilità di vincere lo scudetto e festeggiare prima che i rossoneri di Stefano Pioli giochino il big match contro la Juventus.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Inter-Torino sarà in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN