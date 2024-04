. Secondo il regolamento, non si ripartirà dallo 0-0, bensì dal risultato su cui ci si trovava nel momento dell'interruzione e dal minuto esatto segnato dal cronometro al momento dello stop. Nel caso specifico di Udinese-Roma, s. Federico Balzaretti, responsabile Area Tecnica Udinese, a Radio Serie A RDS ha fatto sapere che "il recupero sarà deciso dopo la partita di giovedì di Europa League" , quando non sono in programma gare di coppe europee, quindi la Roma avrebbe il calendario sgombro, indipendentemente dall'esito della sfida di ritorno in Europa League contro il Milan.

Se la Roma riuscirà a eliminare il Milan (andata 1-0 per i giallorossi grazie al gol di Mancini) e a qualificarsi per le semifinali di Europa League, giocherà giovedì 2 maggio la sfida di andata (contro Bayer Leverkusen o West Ham) e giovedì 9 maggio il match di ritorno e quindi in questo caso se la gara non sarà recuperata giovedì 25 aprile, il completamento dell'incontro slitterebbe a metà maggio.E' facile dunqueche, nel caso in cui i giallorossi dovessero essere liminati dall'Europa, si giocherebbe ad inizio maggio.