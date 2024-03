Quando torna Joshua Zirkzee: il Bologna aspetta il suo centravanti

Enrico Turcato

27 presenze, 10 gol, quattro assist. Poi il problema muscolare accusato nel finale del match contro l’Inter, l’assenza forzata contro l’Empoli e la sosta provvidenziale per recuperare. Ma come sta Joshua Zirkzee? È impensabile vederlo in campo nel match di lunedì 1 aprile contro la Salernitana?



THIAGO MOTTA – Delle sue condizioni ha parlato lunedì sera Thiago Motta, che a precisa domanda ha risposto: "Torna con la Salernitana? Può essere, non lo so ancora. Joshua sta recuperando molto bene, ha avuto questo piccolo infortunio: è un ragazzo giovane, forte fisicamente e con grande mentalità. Vedremo, se ci sarà bene altrimenti giocherà qualcun altro".



SALERNITANA O FROSINONE – L’attaccante olandese classe 2001 sta lavorando per rientrare in gruppo, ma al momento si allena ancora a parte, con degli esercizi personalizzati. Considerando la sua importanza nella volata Champions, è difficile venga rischiato dai medici del Bologna nel match contro l’ultima in classifica. In sostanza verrà convocato solo se recuperato al 100%. Altrimenti si aspetterà la prossima giornata contro il Frosinone.



ODGAARD O FABBIAN? – Nel caso non ci fosse contro la Salernitana, sono due le soluzioni di Thiago Motta. La più semplice porta a Odgaard, che però con l’Empoli ha faticato. La seconda porta a Giovanni Fabbian, già provato da prima punta a gara in corso in un paio di circostanze. Il centrocampista dell’Under 21 azzurra è duttile e si adatta facilmente anche in ruoli più offensivi.



OBIETTIVO CHAMPIONS – Il Bologna quarto in classifica ora ha una grande occasione. Un tris di partite alla portata per accelerare e cristallizzare la possibile qualificazione alla prossima Champions. Salernitana in casa, trasferta a Frosinone, Monza in casa. Proprio prima dello scontro diretto con la Roma del 22 aprile. Avere Zirkzee a disposizione già per queste partite fa la differenza e il primo a saperlo è proprio Thiago Motta.