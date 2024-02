è il prototipo dell'attaccante moderno. Segna e fa assist, va in profondità e tiene il pallone per far salire la squadra; è fisico, veloce e bravo di testa. Alla sua seconda stagione a Bologna è esploso definitivamente: 10 gol e 6 assist in 27 partite stagionali, seconda miglior stagione della carriera dopo le 18 reti con l'Anderlecht prima di arrivare in rossoblù. Da mesi tutto il mondo si è accorto delle qualità di Zirkzee,- Nell'estate 2022 il Bologna per Joshua ha investito 8,5 milioni di euro per prenderlo dal Bayern Monaco che ha preferito puntare su Choupo-Moting. Oggi vale più del triplo. Ennesima intuizione di Giovanni Sartori e del suo staff, che avevano intuito le qualità del giocatore nonostante avesse trovato poco spazio a Parma tra gennaio e giugno 2021. Il Bayern era consapevole che Zirkzee trovando continuità avrebbe potuto far bene e si è voluto tutelare:- Joshua Zirkzee è il primo nome nella lista del Milan per l'estate. I rossoneri sono a caccia di un attaccante e l'olandese è il giocatore che mette tutti d'accordo:. Inoltre tra i due club c'è un discorso aperto per Saelemaekers, arrivato in prestito con diritto di riscatto in rossoblù dove sono soddisfatti delle sue prestazioni.- L'altro club italiano che sta seguendo gli sviluppi legati al futuro di Zirkzee è il Napoli, che l'ha individuato come sostituto ideale di Osimhen che probabilmente in estate lascerà la Serie A.. Al momento il Bologna ha rimandato all'estate ogni discorso legato al futuro di Zirkzee, la squadra è concentrata sul campionato dove hanno agganciato il quarto posto e sogna la qualificazione in Champions. L'accesso in Europa passa dai gol di Zirkee, l'attaccante moderno che incanta tutti.