Quando Vlahovic fece vincere una Coppa Italia Primavera a Bigica, nuovo allenatore del Sassuolo

La sconfitta casalinga contro l'Empoli, solo l'ultimo di una serie di risultati negativi, è costata la panchina delad Alessio Dionisi, ufficialmente esonerato dalla dirigenza neroverde."L’US Sassuolo Calcio - si legge nella nota ufficiale di ieri - comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro.Panchina affidata momentaneamente a Emiliano Bigica, promosso dalla squadra Primavera dei neroverdi: primi assaggi di Serie A (per quanto riguarda la carriera da tecnico) per il classe 1973,Bigica venne nominato allenatore della Primavera viola nel 2017, in seguito all'esperienza alla guida dell'Under 17 dell'Italia: dopo una prima stagione contraddistinta da una doppia delusione (le finali di campionato e Torneo di Viareggio, entrambe perse), in quella successiva: con Bigica in panchina, il serbo si rese protagonista di un'annata magica dal punto di vista delle prestazioni personali e collettive.