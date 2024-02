Sassuolo, UFFICIALE: esonerato Dionisi. Tocca a Bigica

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: ilcambia in panchina per provare a rialzarsi.non è più il tecnico della società neroverde, che ha annunciato il suo esonero con una nota sul proprio sito.Nello stesso comunicato, il club emiliano ha anche reso noto il nome del suo successore: si tratta di, allenatore della primavera del Sassuolo.- L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro.La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica.- Dionisi paga i numeri preoccupanti che hanno fatto precipitare il Sassuolo in piena zona retrocessione. I punti accumulati dopo 26 giornate sono solo 20 e i neroverdi condividono la penultima posizione della classifica con Hellas Verona e Cagliari. L'ultima vittoria degli emiliani è data 6 gennaio contro la Fiorentina, da lì cinque sconfitte (l'ultima casalinga contro l'Empoli) e un pareggio. Allargando il periodo d'esame, sono 8 sconfitte nelle ultime 12 partite di Serie A.