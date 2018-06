L’Italia sarà pure fuori dai Mondiali, ma quando gioca la Polonia sembra quasi di vedere una partita della nostra Serie A. Nella formazione biancorossa, tra gli altri, giocano Milik e Zielinski del Napoli, Szczesny della Juve e Cionek della Spal, ma la squadra che ha fornito più calciatori alla nazionale di Adam Nawalka è la Samp, rappresentata da Bartosz Bereszynski, Karol Linetty e Dawid Kownacki. Un difensore, un centrocampista e un attaccante. Dei tre, dicono i bookmaker di Sila-Matchpoint, le maggiori probabilità di andare in gol nella partita di domani, contro il Senegal, sono riservate a Kownacki: è dato a 3,60 per una rete, nonostante per lui sarà difficile trovare spazio con Lewandowski e Milik come compagni di reparto. Allora, eventualmente, si può spostare l’attenzione verso centrocampo, dove Karol Linetty (quasi sicuro di un posto tra gli 11 iniziali), riporta Agipronews,è piazzato a 7,00 per un gol. Andando ancora più indietro si arriva in difesa e a Bartosz Bereszynski. Giocando lì dietro, il coefficiente di difficoltà per segnare è ancora più elevato. Oltretutto, Bereszynski non è nemmeno sicuro di un posto da titolare, motivo per cui la quota sulla sua rete viaggia a 12 volte la scommessa.