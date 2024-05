Quante Coppe Italia ha vinto Allegri

Massimiliano Allegri si riprende la scena. La sua Juve ha battuto l'Atalanta 1-0 in finale di Coppa Italia e riportato, per la 15esima volta, questo trofeo a Torino. Nessun club italiano ne ha vinte quante i bianconeri, nessun allenatore ne ha vinte quanto Allegri.



Il tecnico toscano è arrivato ora a quota 5. Un unicum. Già alto in questa speciale classifica, l'ex Milan ora è da solo in vetta, avendo staccato Eriksson e Mancini, fermi a quota 4. Dietro di sé restano mostri sacri come Rocco, Bersellini e Liedholm. L'unico che potrebbe impensierire, nei prossimi anni, il suo record è Simone Inzaghi. Il piacentino è già a quota 3, avendone vinte due con l'Inter e una con la Lazio, e, vista la sua giovane età e la sua bravura nelle coppe, potrebbe rappresentare un degno rivale di Allegri.