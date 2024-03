Quante e quali partite salta Azmoun con la Roma

La Roma è in ansia per le condizioni di Serdar Azmoun: l’attaccante iraniano si è infortunato durante l’ultima partita della nazionale contro il Turkmenistan: nel finale del primo tempo, riporta il Corriere dello Sport, ha sentito un indurimento del muscolo dopo uno scatto in profondità per raggiungere il pallone. Il giocatore ha iniziato a zoppicare toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, poi si è buttato a terra quasi con le lacrime agli occhi.



L’INFORTUNIO DI AZMOUN IN NAZIONALE - Azmoun ha chiesto il cambio uscendo dal campo sulle sue gambe, ma la sensazione è che non sia un infortunio da poco: si teme la lesione del bicipite femorale, che potrebbe portare anche a uno stop di circa un mese. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali, la speranza della Roma è che possa essere solo uno stiramento dal quale, eventualmente, guarirebbe nel giro di dieci giorni.



QUANTE PARTITE SALTA AZMOUN - Nella peggiore delle ipotesi, Azmoun salterebbe il Lecce, il derby, l’andata dei quarti di Europa League col Milan e la gara con l’Udinese; potrebbe rientrare o nel ritorno europeo contro i rossoneri in programma giovedì 18 aprile, o nella sfida di campionato all’Olimpico contro il Bologna in programma quattro giorni dopo. Se invece gli esami dovessero rilevare uno stiramento l’attaccante iraniano potrebbe tornare a disposizione già nel derby di sabato 6 aprile alle 18 saltando solo la sfida con il Lecce lunedì 1º alla ripresa del campionato.