Roma-Lazio: via alla vendita dei biglietti per gli ospiti. Costi, date, modalità, tutti i dettagli

La data che tutti i tifosi delle due formazioni romane segnano in rosso sui propri calendari si sta lentamente ed inesorabilmente avvicinando. Il derby di ritorno Roma-Lazio andrà in scena sabato 6 aprile alle ore 18 e la società biancoceleste ha diramato oggi le modalità di acquisto dei biglietti per i propri tifosi.



IL COMUNICATO - La S.S. Lazio comunica le date e le modalità della vendita dei tagliandi della gara di campionato Roma-Lazio, in programma il 6 aprile alle ore 18:00. La vendita sarà divisa in 3 fasi.



FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI DELLA STAGIONE 2023-2024:

Dalle ore 15:00 di lunedì 25 marzo fino alle ore 24:00 di mercoledì 28 marzo.



Come accedere alla prelazione

a) ABBONAMENTO DIGITALE: con la Tessera del Tifoso 1900 inserire il codice che inizia per 032…fino ad arrivare a 12 numeri; con la Eagle Card inserire il codice che inizia per EAG… fino ad arrivare a 12 numeri/lettere.

b) ABBONAMENTO TRADIZIONALE (ancora non convertito in digitale): inserire il codice prelazione indicato sull’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad arrivare a 12 numeri:



2) FASE DI VENDITA LIBERA

Dalle ore 12:00 di giovedì 29 marzo.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (escluso la Tribuna Monte Mario Lat. Nord)

- Punti vendita Vivaticket (escluso la Tribuna Monte Mario Lat. Nord)



Il settore Monte Mario Lato Nord Disabili non deambulanti in carrozzella più accompagno sarà in vendita dalle ore 12:00 di lunedì 25 marzo tramite il Call Center 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30 con orario continuato). Prezzo complessivo disabile + accompagnatore €5 a seguito della ricezione di una certificazione che attesti il 100% di disabilità e diritto di accompagno da inviare a callcenter@asroma.it.



Nella fase di prelazione abbonati si avrà diritto ad acquistare un solo biglietto mentre, nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.



PREZZI

Tribuna Monte Mario Lat. Nord- 155€, ridotto under 16 50€

Tribuna Monte Mario Nord non deamb. in carrozzella - 25€

Tribuna Monde Mario Lat Nord accompagno non deamb. in carr. - 30€

Curva Nord - 45€

Distinti Nord Est - 45€

Distinti Nord Ovest - 45€