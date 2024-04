Quante e quali partite salta Loftus-Cheek col Milan

Dopo il pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus nell'ultima giornata di campionato, il Milan è costretto anche a fare i conti con l'infermeria: oltre a Maignan - fermato da un problema muscolare durante il riscaldamento - nella trasferta di Torino. E' stato lo stesso centrocampista ex Chelsea a chiedere il cambio alla panchina dopo aver accusato il dolore.- Gli esami specifici hanno riportato una. Loftus quindi salterà sicuramente la prossima partite del Milan, in programma domenica 5 maggio alle 18 a San Siro contro il Genoa, nei prossimi giorni verrà valutato per capire se riuscirà a recuperare per la trasferta di Cagliari che i rossoneri giocheranno sabato 11 maggio alle 20.45; altrimenti, tornerà a disposizione per la sfida contro il Torino nella penultima giornata di campionato.

- Stefano Pioli dovrà valutare con chi sostituire Loftus-Cheek nella prossima giornata di campionato col Genoa.: in quell'occasione l'allenatore rossonero aveva scelto un 4-2-3-1 con Adli e Reijnders in mediana e l'inserimento di Chukwueze sulla linea dei trequartisti insieme a Pulisic e Leao e dietro a Giroud. La partita finì 3-0 per i rossoneri, con i gol di Pulisic, Leao e Giroud.