Un infortunio subito negli ultimi minuti della trasferta di Torino contro la Juventus ha bloccato Loftus-Cheek: il centrocampista del Milan ha chiesto il cambio all'82' e Pioli per il finale di partita ha inserito il gioiello classe 2005 Kevin Zeroli, alla terza presenza in campionato dopo gli spezzoni contro Sassuolo e Roma., non sarà a disposizione per la prossima partita di campionato contro il Genoa in programma domenica 5 maggio alle 18 a San Siro.

- L'allenatore rossonero ha una settimana per studiare le alternative e valutare chi sarà a sostituire l'ex centrocampista del Chelsea. Difficilmente vedremo titolare Zeroli che è subentrato nella partita contro la Juventus,, che con i bianconeri ha giocato terzino destra per l'emergenza sulle fasce (squalificati sia Calabria che Theo Hernandez).sulla trequarti con Pulisic spostato più indietro sulla linea dei centrocampisti.

- L'ultima volta che l'inglese non era a disposizione è stata nella gara contro il Lecce a San Siro saltata per squalifica:sulla linea dei trequartisti insieme a Pulisic e Leao e dietro a Giroud. La partita finì 3-0 per i rossoneri, con i gol di Pulisic, Leao e Giroud.