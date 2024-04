Quante e quali partite salta Maignan col Milan

Brutte notizie per il Milan, che per il finale di stagione rischia di non avere a disposizione il portiere titolare Mike Maignan. Il francese si è fermato pochi minuti prima della gara contro la Juventus dell'ultima giornata di campionato,(tra i migliori in campo nello 0-0 contro la squadra dell'ex Allegri). Gli esami ai quali si è sottoposto Maignan hanno evidenziato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro, il giocatore rimarrà fermo per circa 10/14 giorni.

- Maignan salterà quindi sicuramente la gara casalinga contro il Genoa nella prossima giornata di campionato in programma domenica 5 maggio alle 18, verrà valutato dallo staff medico del club per capire se sarà a disposizione in vista della sfida di sabato 11 maggio alle 20.45 a San Siro contro il Cagliari., nella penultima giornata di campionato prima di chiudere la stagione in casa con la Salernitana.- Intanto il Milan sta lavorando al rinnovo del portiere: la scadenza attuale del contratto è fissata per giugno 2026, l. Maignan si sente un top della rosa e vuole arrivare a cifre simili a quelle che prende Leao (il più pagato della squadra), il club al momento non intende accontentare le richieste e se in estate dovessero arrivare proposte importanti non è esclusa una cessione.