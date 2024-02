Quante e quali partite salta Pavoletti col Cagliari

Brutte notizie per il Cagliari, che perderà Leonardo Pavoletti per qualche settimana. Dopo la partita contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato, l'attaccante ha subito una frattura composta articolare della base del quarto metatarso che probabilmente lo terrà fuori per circa due mesi. Il giocatore, riporta La Gazzetta dello Sport, ha inziato l'iter riabilitativo attraverso una terapia conservativa scelta dallo staff medico del club, con l'obiettivo di riaverlo a disposizione per la partita contro la Juventus in programma nella seconda metà di aprile.



QUALI PARTITE SALTA PAVOLETTI - Il Cagliari di Ranieri quindi affronterà quasi tutti gli scontri diretti della seconda parte di campionato senza il suo attaccante. Pavoletti salterà tutte le sfide del mese di marzo, il 3 i rossoblù giocheranno in trasferta contro l'Empoli, il 9 ospiteranno la Salernitana e il 16 andranno a Monza contro la squadra di Palladino. Secondo il programma stabilito, il giocatore sarà ancora indisponibile anche per le prime partite di aprile in casa contro l'Atalanta e a Sa Siro con l'Inter. Dovrebbe rientrare il 20 aprile con la Juve.



CHI GIOCA AL POSTO DI PAVOLETTI - In questa prima parte di campionato Claudio Ranieri ha gestito Pavoletti facendolo entrare soprattutto a gara in corso, la maggior parte delle volte nei finali di partita: su 19 presenze in campionato, solo 5 sono state quelle dal primo minuto. In quel ruolo l'allenatore alterna spesso Lapadula e Petagna e la sensazione è che l'infortunio di Pavoletti cambi poco in questo senso: giocando con una punta sola si continuerà a puntare su uno dei due - ogni tanto schierati anche insieme nel 4-4-2 - con la consapevolezza che per un paio di mesi guardando in panchina non ci sarà Pavoletti pronto a entrare.