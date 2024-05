Quante maglie vendute servono per ripagare un colpo mercato? Da Dragusin a Elmas, il dato di gennaio

6 minuti fa



Sentiamo spesso dire in sede di mercato: "Questo acquisti si ripaga da solo con il merchandising e con la vendita delle magliette", ma è davvero così? La risposta ha provato a darla l'agenzia statistica Ticketgum che ha analizzato il valore degli acquisti dell'ultimo mercato invernale che ha visto coinvolto in uscita anche i club della nostra Serie A.



Per i 10 trasferimenti più costosi ha cercato di capire quante magliette vendute servirebbero per pareggiare l'esborso fatto. Le cifre sono incredibili, eccole.