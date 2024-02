Coppe europee 2024-25, possibili fino a 11 squadre di Serie A: ecco le combinazioni

Redazione CM

Quante squadre si potranno avere, nella più rosea delle ipotesi, nelle coppe europee con il nuovo formato che prende il via nel 2024/25?. Lo apprende Calcio & Finanza da un briefing organizzato dalla UEFA a proposito della riforma. Proviamo a riassumervelo



Le squadre per ogni competizione passeranno dalle attuali 32 a 36 (con due dei posti aggiuntivi riservati alle federazioni che faranno meglio nel ranking UEFA a livello di performance annuale), e il massimo delle formazioni di un singolo Paese che potranno partecipare alla Champions League sarà sette:



-Le prime quattro della classifica in campionato;

-La quinta in classifica nel caso in cui la Federazione sia tra le due migliori nel ranking UEFA di stagione (la Serie A è attualmente in cima a questa graduatoria);

-La vincitrice della Champions League se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica;

-La vincitrice della Europa League se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica;



E NELLE ALTRE DUE COPPE? - Prendiamo come detto lo scenario limite: rimarrebbero ben quattro posti oltre ai sette in Champions, così suddivisi:



-tre squadre qualificate all’Europa League, una tramite campionato, una via coppa nazionale e una grazie alla vittoria della Conference League;

-una squadra qualificata alla Conference League tramite campionato.



In totale, quindi, ci potranno essere 11 squadre di una singola nazione qualificate per le tre coppe europee. Una combinazione complicata, ma che potrebbe favorire in particolare i campionati con tante squadre competitive.