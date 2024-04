Quanto deve pagare ancora il Milan per Chukwueze

non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale da quando è arrivato al Milan; i rossoneri hanno fatto un investimento importante per prenderlo dal Villarreal e la società è convinta che il classe '99 possa crescere ancora. Lo spera anche il club spagnolo, che finché il giocatore è sotto contratto con il Milan può prendere bonus.- In estate la società rossonera per Chukwueze ha fatto. Il portale spagnolo Relevo è entrato nel dettagli dell'accordo tra Milan e Villarreal analizzando i vari bonus legati a obiettivi di squadra e personali: in base alla presenze del nigeriano il club spagnolo riceverà un massimo di 3 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersene altri 5,5 a seconda degli obiettivi raggiunti dal Milan a fine stagione.

- Chukwueze vuole giocarsi tutte le chance in rossonero, l'estate scorsa ha spinto molto per andare al Milan e non ne ha fatto una questione di soldi:e allontanare il Real Madrid che si era interessato al giocatore dopo averlo visto in Liga col Villarreal.