Quanto deve pagare il Torino per il riscatto di Zapata

Negli ultimi giorni del mercato estivo il Torino ha provato a mettere in piedi una maxi operazione con l’Atalanta che prevedeva il coinvolgimento di 3 giocatori: Zapata e Soppy in granata e Buongiorno a Bergamo. Alla fine i vlub le hanno gestite come due trattative slegate, ma che viaggiavano parallelamente. Una è andata a fondo, Buongiorno invece è rimasto al Torino e all’Atalanta non è più arrivato.



ZAPATA AL TORINO, LE CIFRE - Oggi i granata lì davanti puntano su Duvan Zapata, arrivato dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,7 milioni di euro che diventa obbligo a determinate condizioni; più un bonus di 2,9 milioni. Se il giocatore dovesse diventare a tutti gli effetti del Torino, ha già firmato un contratto fino al 2026.



I NUMERI DI ZAPATA AL TORINO - Da quando è arrivato al Torino Duvan Zapata ha giocato 20 partite di campionato più quella di Coppa Italia col Frosinone, e ha segnato 5 gol - tutti in campionato - compreso l’ultimo decisivo per la vittoria sul Cagliari. All’Atalanta ha fatto una doppietta da ex all’inizio di dicembre.