Quanto guadagna Cambiaso nella Juventus dopo il rinnovo

si è guadagnato il rinnovo con la Juventus sul campo, a suon di prestazioni positive e giocate decisive per aiutare la squadra durante la stagione. Partito indietro nelle gerarchie, partita o dopo partita ha sfruttato ogni occasione fino a diventare il titolare della fascia destra. Da quella parte va come un treno, si può adattare anche come esterno sinistro e Giuntoli ha deciso di blindarlo con un prolungamento del contratto.- Rinnovo e aumento dell’ingaggio, che. Un riconoscimento importante per un giocatore che nasce terzino, si trasforma in un esterno a tutta fascia e in questa stagione si è adattato anche a fare la mezz’ala alternandosi con McKennie.

- Una risorsa importante per la Juventus del futuro, alla quale Giuntoli non ha voluto rinunciare nonostante i corteggiamenti dall’Inghilterra.e secondo Sportitalia stavano per presentare un’offerta da 40 milioni di euro. Ma la Juve non ha mai preso in considerazione l’addio di Cambiaso, il classe 2000 è un intoccabile e ora è stato blindato con un nuovo contratto.