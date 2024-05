Quanto guadagna Hummels al Borussia Dortmund

Getty Images

può diventare un'occasione di mercato per l'estate, l'idea low cost per chi cerca un difensore d'esperienza e affidabilità. A 35 anni ha tenuto in piedi la difesa del Borussia Dortmund diventando uno dei protagonisti della stagione dei gialloneri fino ad arrivare alla finale di Champions League, è in scadenza di contratto a fine giugno e al momento non ci sono segnali per un rinnovo del contratto. Il club farà un tentativo per provare a trattenerlo, ma se dovesse andare via non è esclusa la possibilità di vederlo in Serie A:

- Se il difensore tedesco dovesse decidere davvero di non rinnovare col Dortmund i club interessati dovranno parlare direttamente con lui e il suo entourage per trattare il contratto.. Cifre che rischiano di essere fuori budget per Milan e Juventus, che se dovessero fare tentativi concreti per Hummels probabilmente proveranno a chiedergli un sacrificio economico per trasferirsi in Italia.

- Entrambe le squadre cambieranno qualcosa in difesa: la Juventus lascerà partireche a fine giugno andrà via a zero per la scadenza del contratto; il Milan saluterà, anche lui in scadenza. Non sono escluse altre cessioni per monetizzare: da una partesul quale ci sono club di Premier League (Manchester United davanti a tutti), dall'altrache è stato chiesto dallo Stoccarda durante un incontro a Milano.