Quanto guadagna Muriel in MLS

Dopo quattro stagioni e mezzo in nerazzurro Luis Muriel ha salutato l’Atalanta e la Serie A. L’attaccante colombiano ha accettato la proposta dell’Orlando City ed è volato in America, in MLS. Il giocatore ha firmato un contratto di tre anni fino al 2027, con ingaggio netto di 2 milioni di euro più eventuali bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Nell'operazione che ha portato il giocatore dall'altra parte dell'oceano l'Atalanta incassa 1,5 milioni.



MURIEL CON L’ATALANTA - Da un po’ di tempo Muriel stava trovando sempre meno spazio nell’Atalanta, era finito indietro nelle gerarchie di Gasperini e così ha deciso di cambiare aria. Era arrivato a Bergamo nell’estate 2019 per 15 milioni di euro, quinto club italiano dopo Lecce - fu il club che lo portò in Italia, arrivò su intuizione del solito Corvino - Udinese, Sampdoria e Fiorentina. Chiude l’avventura nerazzurra con più di 180 presenze e quasi 70 gol, ora Muriel volta pagina e inizia una nuova esperienza in MLS.