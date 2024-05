Quanto guadagna Scamacca all'Atalanta

Dopo una stagione tra alti e bassi al West Ham,. C'erano Milan, Inter e Juventus, ha scelto l'Atalanta. Una piazza senza pressioni dove poter lavorare in serenità, fare l'Europa e stare fianco a fianco a Gian Piero Gasperini, l'allenatore della rinascita. Con lui Scamacca ha ritrovato il sorriso e il posto da titolare, conquistato a suon di gol e prestazioni positive con la maglia nerazzurra.- L'Atalanta è stata convinta fin dall'inizio di puntare su Scamacca: mentre le altre tre squadre interessate stavano provando a prenderlo in prestito,. Non solo, per il classe '99 cresciuto nella Roma era pronto un contratto di quattro anni con ingaggio da 3,2 milioni di euro all'anno.

- Considerando tutte le competizioni, Scamacca in questa stagione ha superato i 15 gol totali ma quello che rimane più impresso tra tutti è la sforbiciata contro la Fiorentina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia; in una partita in cui ha servito anche l'assist a Lookman., che a oggi non ha ricevuto richieste per il giocatore e al momento - anche se dovessero arrivare - non ha nessuna intenzione di cederlo.