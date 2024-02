Quanto ha pagato l’Inter per il riscatto di Arnautovic

Nella partita dell'Olimpico contro la Roma, per l'Inter è scattato l'obbligo di riscatto di Marko Arnautovic. I nerazzurri hanno pagato i 4 milioni al Bologna come da accordi in estate, ai quali potrebbero aggiungersene altri 2 milioni di bonus: l'acquisto a titolo definitivo sarebbe arrivato al primo punto conquistato in campionato dopo il 5 febbraio. Cinque giorni dopo quella data i nerazzurri di punti ne hanno fatti tre grazie al successo con i giallorossi con l’austriaco che ha fatto l’assist a Bastoni per il gol del 4-2 definitivo, così Arnautovic è diventato un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti.



ARNAUTOVIC ALL’INTER - L'attaccante in estate è tornato all'Inter dopo l'esperienza del 2009-10 nella quale era stato uno dei protagonisti della festa per il Triplete, ma in campo aveva totalizzato solo 3 presenze. A 34 anni si è ripresentato con più esperienza e voglia di confermarsi ad alti livelli dopo la buona stagione al Bologna; i nerazzurri l'hanno preso come prima alternativa ai titolari Lautaro e Thuram, in un reparto completato da Alexis Sanchez (anche per lui un ritorno in nerazzurro). Nella prossima stagione è in arrivo Taremi dal Porto che probabilmente prenderà il posto del cileno, per Arnautovic è scattato il riscatto e dovrebbe essere confermato anche per il 2024/25.