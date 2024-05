Quanto perde l'Inter senza il riscatto di Correa

IIl Marsiglia fuori dall'Europa League interessa indirettamente anche l'Inter: il club francese - eliminato in semifinale dall'Atalanta -. L'estate scorsa l'attaccante argentino era arrivato all'OM in prestito con obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gasset non raggiungerà la competizione attraverso l'Europa League ma non ci riuscirà neanche passando per il campionato, dove non sono riusciti a raggiungere il quarto posto.- Così Correa tornerà all'Inter, dopo una stagione complicata in Ligue 1. Già, perché l'avventura in Francia non è andata benissimo:. Il Tucu fa le valigie e torna a Milano, con l'Inter che valuterà come gestirlo sul mercato perché il ritorno in nerazzurro potrebbe essere solo temporaneo in attesa di una nuova sistemazione per la prossima stagione.

- In caso di riscatto da parte del Marsiglia,. Mancando le condizioni però l'entrata nelle casse nerazzurre è saltata e l'investimento dell'OM si ferma ai 2 milioni per il prestito. A oggi il Marsiglia non è interessato a trovare una nuova formula per provare a confermare il Tucu in squadra, l'attaccante ha un altro anno di contratto con l'Inter, ma in estate potrebbero esserci nuovi sviluppi sul suo futuro.