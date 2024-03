Quanto vale Calafiori per il Bologna

Riccardo Calafiori sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. Dopo l’esperienza in Svizzera al Basilea il difensore classe 2002 è tornato in Italia ed è diventato un intoccabile nel Bologna di Thiago Motta. Spalletti ci pensa per l’Europeo, alcuni top club lo hanno già inserito nella lista dei possibili obiettivi per la prossima stagione.



JUVENTUS E NAPOLI SU CALAFIORI - La prima a puntare gli occhi su Calafiori è stata la Juventus, sempre attenta quando si parla di italiani di prospettiva. I bianconeri l’hanno seguito in questi mesi e le relazioni sono tutte positive, in casa Juve c’è l’idea di fare un tentativo concreto nei prossimi mesi ma per il giocatore c’è la concorrenza del Napoli. De Laurentiis è pronto a sfidare Giuntoli in un testa a testa di mercato, e per questo ha già fatto un primo passo per capire la fattibilità dell’operazione: ora gli azzurri stanno provando a scavalcare la Juve.



IL SONDAGGIO DEL NAPOLI - Il Napoli ha avviato i primi contatti col Bologna: una telefonata esplorativa per capire margini e costi dell’eventuale affare Calafiori. La valutazione che fa il club rossoblù si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro, anche se per ora il Bologna non vorrebbe ancora stabilire una cifra definitiva. Il club sta aspettando di capire se il giocatore verrà convocato da Spalletti per l’Europeo, in quel caso la cifra del suo cartellino potrebbe aumentare ulteriormente.