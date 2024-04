Quanto vale Dorgu per il Lecce

In estate il Milan andrà a caccia di un vice Theo Hernandez, l’idea della società è quella di cercare un esterno difensivo a sinistra che. Tra i profili che stanno studiando i dirigenti c’è quello di Patrick Dorgu, classe 2004 del Lecce e della Danimarca Under 21.- Il ragazzo è una delle tante intuizioni di Pantaleo Corvino, che nell’estate 2022 l’aveva pescato nel Nordsjaelland per 200mila euro.. Nonostante non sia un titolare fisso ha segnato anche un gol, il primo in Serie A, decisivo per la vittoria con la Fiorentina a febbraio.

- Il Milan prende appunti e continua a seguirlo, consapevole che su Dorgu c’è già concorrenza dall’estero:, il Lecce ha fissato una valutazione e si sfrega le mani aspettando le prime offerte. E Corvino sta per centrare un’altra, ennesima plusvalenza.