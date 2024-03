Quanto vale Ferguson per il Bologna

Il Bologna di Thiago Motta è una miniera d'oro. Tanti gioielli valorizzati che possono aumentare ulteriormente il loro valore nel corso di questi mesi: tra i talenti rossoblù c'è sicuramente Lewis Ferguson, uno dei migliori della squadra in questa stagione che in estate sarà al centro del mercato. Il classe '99 è nella lista di diversi top club, italiani e stranieri che in questi mesi lo stanno monitorando per capire come muoversi in estate.



QUANTO VALE FERGUSON - Il Bologna lo terrebbe volentieri, ma è consapevole che sarà difficile respingere proposte che potrebbero convincere il giocatore a fare il salto in una big. La richiesta del club rossoblù è di 20 milioni di euro, ma la sensazione è che sedendosi a trattare si riesca a scendere anche intorno ai 15 con l'inserimento di una contropartita. Ferguson in Italia piace alla Juventus e alla Lazio che aveva già pensato a lui l'estate scorsa dopo la cessione di Milinkovic.



JUVENTUS SU FERGUSON, LE CONTROPARTITE - I bianconeri hanno acceso i riflettori su Ferguson ma non solo, perché in questi mesi stanno seguendo con attenzione anche Calafiori per la difesa. Con il Bologna potrebbe aprirsi una doppia trattativa in estate, soprattutto se dovessero fare un tentativo per portare Thiago Motta a Torino. In casa Juventus ci sono alcuni giocatori che potrebbero essere inseriti come eventuali contropartite per abbassare la parte cash: da Nicolussi Caviglia a Facundo Gonzalez, possibili pedine da proporre anche al Bologna.