Lewis Ferguson sarà uno dei prossimi uomini mercato della Serie A. Punto fermo del Bologna di Thiago Motta, il trequartista scozzese classe '99 è già nel mirino di alcuni top club che lo stanno seguendo in vista della prossima stagione. In estate le società - sia italiane che estere - potrebbero bussare alla porta rossoblù per convincere Sartori a vendere il giocatore preso nell'estate del 2022 dall'Aberdeen per soli due milioni di euro.



QUANTO VALE FERGUSON PER IL BOLOGNA



QUANTO GUADAGNA FERGUSON AL BOLOGNA - In un anno e mezzo Ferguson è cresciuto, maturato, migliorato e ora potrebbe essere arrivato il momento per il grande salto. In Italia piace alla Juventus e alla Lazio che aveva già pensato a lui l'estate scorsa dopo la cessione di Milinkovic Savic in Arabia Saudita; Ferguson è blindato dal Bologna con un contratto fino al 2027 e ingaggio poco sotto il milione di euro (intorno ai 700mila euro più bonus). Se per il cartellino bisognerà sedersi a trattare con i rossoblù, a livello di stipendio c'è margine per proporre una cifra superiore rispetto a quella attuale.



CHI VUOLE FERGUSON ALL'ESTERO - Per Ferguson possono farsi avanti anche club esteri, in Inghilterra ci sono alcune società che hanno già mandato osservatori in Italia per studiarlo da vicino in un Bologna del quale nella seconda parte di stagione è stato anche capitano. Piazzato lì, sulla trequarti a fare la differenza tra gol e assist e all'occorrenza anche qualche metro più indietro nel ruolo di mezz'ala in un centrocampo a tre.